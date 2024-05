Dopo sei mesi di astinenza, Francesco Pio Esposito riesce a ritrovare la via del gol e lo fa per ben due volte. La sua doppietta, oltre a rinfrancare il ragazzo di scuola Inter, ha un triplice effetto sulla classifica di Serie B arrivata all’ultima giornata della regular season: certifica la salvezza dello Spezia, ma soprattutto condanna il Venezia, passato in vantaggio con Jay Idzes, a dover cercare la promozione in Serie A tramite l’accesso secondario dei playoff, e consegna al Como di Cesc Fabregas e Osian Roberts il ritorno nella massima serie dopo 21 anni di assenza.

I lariani, infatti, grazie all’1-1 ottenuto contro il Cosenza, sotto gli occhi di due guest star come Thierry Henry e Jamie Vardy, ha festeggiato una promozione giunta da quasi outsider, ma che premia il lavoro dell’ex Barcellona che anche con l’arrivo del gallese al suo fianco ha saputo costruire un collettivo incredibile, trascinato dal profeta in patria Patrick Cutrone. E in riva al lago, si torna a fare festa.