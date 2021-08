FOTO – Pinamonti è arrivato a Empoli: la prima immagine in città

Andrea Pinamonti è pronto a iniziare la sua nuova avventura all’Empoli. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, l’attaccante classe 1999 è arrivato in sede ed è pronto ad aggregarsi alla sua nuova squadra, come si evince anche dalla...

Redazione FcInterNews

Andrea Pinamonti è pronto a iniziare la sua nuova avventura all’Empoli. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, l’attaccante classe 1999 è arrivato in sede ed è pronto ad aggregarsi alla sua nuova squadra, come si evince anche dalla fotografia. Colpo da parte dei toscani che dopo Patrick Cutrone aggiungono un altro tassello alla rosa. Il giocatore aveva già dato l’ok un mese fa, ma l’Inter lo ha lasciato andare solo adesso, vista l’emergenza in attacco contro il Genoa.