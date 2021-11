Pif-Newcastle, paga Hoffmann: si è dimesso da presidente della Premier League

L'annuncio è stato dato dalla stessa lega inglese: lascerà l'incarico a fine gennaio 2022

Dalle voci ai fatti: Gary Hoffman si dimetterà da presidente della Premier League alla fine di gennaio 2022. Lo ha annunciato la stessa lega in un comunicato ufficiale. "È stato un privilegio guidare la Premier League nelle ultime due stagioni, quando lo spirito del calcio inglese è stato più importante che mai. Ora ho deciso che è il momento giusto per farmi da parte per consentire alla nuova leadership di guidare la Lega attraverso la sua prossima eccitante fase", le dichiarazioni di Hoffmann.