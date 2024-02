Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset-Mfe, ha parlato della tematica relativa ai diritti tv: "Siamo contenti della collaborazione con DAZN. C’è soddisfazione reciproca e ci sono i presupposti per guardare avanti e continuare la collaborazione sulla raccolta pubblicitaria, magari anche con qualche novità aggiuntiva. Restando in ambito calcistico, è chiaro che la Champions League ci ha portato importati vantaggi e risultati, ma oggi il calcio è inarrivabile per le cifre che si mettono in gioco per acquisire diritti soprattutto per un’offerta pay che non è il nostro core business Lo sostituiremo con un’offerta sempre più completa".

Le parole riprese da Calcio e Finanza.