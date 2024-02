Doveva tornare a dirigere l'Inter dopo 3 anni in occasione della gara interna del 6 gennaio col Verona, ma a causa di un grave lutto familiare Marco Piccinini dovette lasciare il fischietto a Michael Fabbri, decisione alla quale seguirono polemiche pretenziose, a volte oltre i limiti del vergognoso. Il 41enne arbitro forlivese tornerà venerdì a San Siro, quando i nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno la Salernitana. Gli unici suoi due precedenti con i nerazzurri sono entrambi relativi alla stagione 2020-2021, con la vittoria per 5-2 a Benevento e il pareggio per 2-2 in casa con il Parma.