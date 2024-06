Tra i tantissimi relatori del Festival della Serie A di Parma c'è anche il telecronista Sandro Piccinini, che fa una prima previsione su quella che può essere la prossima stagione del campionato: "Parte avanti l'Inter, ma il mercato di fatto non è ancora cominciato. Si sono viste le prime mosse, si capisce che la Juventus ha voglia di risalire e per il resto bisogna aspettare. Diciamo che l'Inter parte in vantaggio e per adesso lo ha conservato, viste le prime mosse".