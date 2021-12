Piccinini: “Delusione Napoli. Inter? Inzaghi ha chiuso la porta prima di Conte”

Il commento del noto giornalista dopo la prima parte di campionato

Sandro Piccinini, ospite a 'Sky Calcio 'Club', ha parlato della lotta scudetto parecchio avvincente in questa stagione. "Il Napoli nella prima parte aveva illuso tanto, sembrava padrone del campionato anche per i punti persi dall'Inter. Adesso è un brusco risveglio, abbastanza sorprendente. E le assenze non spiegano tutto. Le aspettative erano diventate grosse - ha spiegato -. L'Inter? L'anno scorso anche Conte a un certo punto chiuse la porta, stavolta con Inzaghi questo squilibrio l'hanno risolto più in fretta. Handanovic? Da anni su di lui c'è una critica troppo feroce".