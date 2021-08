Piccinini: “Adani grandissimo competente di calcio, rimarrà in questo mondo”

Il telecronista di Amazon Prime: "Sky mi ha chiesto di restare da opinionista, ci risentiremo"

Nell'attesa di debuttare come telecronista di Amazon Prime Video in occasione della finale di Supercoppa Europea di questa sera tra Chelsea e Villarreal, Sandro Piccinini rilascia un'intervista a Tvblog.it dove parla di sé ma anche di colleghi e opinionisti. Come Lele Adani, che dopo tanti anni ha lasciato Sky: "Lele ha grandissime competenze di calcio, grandissima passione. Non so i motivi della rottura con Sky, ma sicuramente non resterà fermo e rimarrà in questo mondo senza problemi".