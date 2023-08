Dopo il primo turno di Serie A in cui Inter, Napoli, Juve e Milan hanno vinto, la lotta per un piazzamento in Champions League non è ancora entrata nel vivo, ma queste quattro squadre sembrano già certe di un piazzamento nelle prime quattro posizioni della classifica secondo gli esperti di William Hill e Goldbet. L’Inter è la candidata numero uno: l’arrivo nella zona più alta del tabellone e la conseguente classificazione alla Champions, per la squadra finalista della scorsa edizione, oscilla tra 1,12 e 1,20. Segue il Napoli campione d’Italia, che si gioca tra 1,20 e 1,25. Terza posizione nella lavagna dei bookie per la Juve di Allegri, offerta tra 1,20 e 1,36.

A chiudere la top 4 del campionato sarà, secondo i betting analyst, il Milan, una cui nuova partecipazione alla Champions dopo la scorsa semifinale paga tra 1,33 e 1,50 volte la posta. Alla guida delle altre pretendenti, riporta Agipronews, troviamo la Roma, che vede le prime quattro posizioni a 2,50. Segue l’Atalanta, a soli sei punti dal quarto posto del Milan nella scorsa stagione, proposta a 3,25, stessa quota della Lazio, una cui conferma nella massima competizione europea non sembra convincere i bookmaker. Ancora sotto la doppia cifra c’è la Fiorentina, che ha fatto bene nella prima uscita stagionale, vista a 5,50.