Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, tornando sui brutti incidenti verificatisi prima della partita tra Paganese e Casertana, ha garantito nel corso del question time alla Camera dei Deputati che il Governo si adopererà per introdurre misure di forte contrasto alla violenza tra tifosi: “Questi scontri ribadiscono la necessità di agire con fermezza e di mettere a punto strategie di contrasto e prevenzione della violenza. Ho già rappresentato ai vertici del calcio che stiamo lavorando su linee d’indirizzo improntate alla massima precauzione. Per i tifosi di Roma e Napoli c’è stato il divieto di trasferta per due mesi.