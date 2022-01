Pezzotti: “Sensi ottimo giocatore, può prendere in mano la Sampdoria”

L'ex vice di Marcello Lippi: "Purtroppo ha avuto tanti problemi fisici, ma è ottimo sotto l'aspetto tattico e tecnico"

Narciso Pezzotti, storico vice di Vujadin Boskov alla Sampdoria e di Marcello Lippi in Nazionale, intervistato da Tutto Mercato Web esprime parere positivo sull'approdo in blucerchiato di Stefano Sensi: "È un ottimo giocatore sotto l'aspetto tecnico e tattico. Purtroppo ha avuto tanti problemi fisici. Ora comunque è andato via Adrien Silva che era il regista e Sensi può prendere in mano la squadra con le sue qualità. In generale, non credo ci sia bisogno di spendere tanto, le squadre hanno tanti esuberi e bisogna dunque saper scovare i calciatori e sapere dove mettere le mani".