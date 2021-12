Pezzali: “Contento di Inzaghi, di recente mai visto l’Inter giocare così bene”

"Dall'Ajax al Liverpool in due ore... Lo ricorderemo a lungo" aggiunge il cantautore.

"È un piacere assoluto essere qui, credo sia una delle organizzazioni più attive da tempo" dice Max Pezzali , grande interista nonché amico di Pupi e consorte. "Javier, Paula e i collaboratori sono bravissimi nell'aiutare gli altri e chi è meno fortunato. Essere qui dopo 20 anni è una soddisfazione per tutti, anche per noi che l'abbiamo vista crescere questa associazione" ha detto ai microfoni dei colleghi presenti come ha raccolto il nostro inviato.

"Ho 54 anni e non ricordo un episodio del genere. Crea ancora più interismo, passare dall'Ajax al Liverpool in due ore è una cosa che ricorderemo a lungo. In tempi non sospetti avevo detto a tanti amici interisti e non di avere assoluta fiducia nelle capacità di Simone Inzaghi, l'ho conosciuto alla Lazio e ho sempre amato il modo in cui faceva giocare la sua squadra. Ho detto che se fosse arrivato da noi avrebbe potuto dare uno scossone a un gruppo con difficoltà più psicologiche dopo le partenze della scorsa estate. Sono contento, è veramente bravissimo e in tempi recenti non ho mai visto l'Inter giocare così bene".