Petrucci bussa alla porta del calcio: “Ripristiniamo la mutualità per gli altri sport”

Incontro tra il presidente Fip e la Vezzali: chiesto il ritorno al meccanismo previsto dalla legge Melandri

Petrucci, in particolare, ha sottolineato come la legge Melandri che disciplina la distribuzione dei diritti televisivi prevedesse la "fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre”, in base alla quale una quota delle risorse dei diritti tv da destinare anche al sostegno di discipline sportive professionistiche diverse dal calcio. L'abolizione del suddetto comma, ha sottolineato in maniera critica il presidente Petrucci durante l’incontro, ha attribuito l’intera quota di mutualità del 10% dei proventi derivanti dai diritti televisivi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, creando di fatto un danno rilevante per le società di basket visto anche il perdurare delle conseguenze non certo favorevoli della pandemia. Nel ribadire l’iniquità di tale situazione, il Presidente ha chiesto al Sottosegretario di esaminare questo gravoso problema auspicando che venga ripristinato il meccanismo di mutualità a favore degli sport professionistici di squadra che non siano il calcio.