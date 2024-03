L'ex Nazionale francese Emmanuel Petit si lancia nei pronostici per le restanti quattro partite degli ottavi di finale di ritorno di Champions League ai microfoni di Wettbasis. Questo il pensiero del campione del mondo 1998 su Atletico Madrid-Inter: "L’Inter è la logica favorita. La scorsa stagione sono arrivati in finale, il che fu una grande sorpresa. Questa volta sono tra i favoriti perché sono diventati ancora più maturi e hanno un top team. La squadra è eccezionale. Questa squadra accetta sempre la lotta, mi piace il carattere di questo gruppo".

Petit aggiunge: "Tre settimane fa l'Atletico Madrid si è difeso in modo intelligente, ma nonostante la partita casalinga non vedo i Colchoneros in grado di superare il turno, perché l'Inter gioca con molta fiducia e da qualche settimana fatica a fermarsi. Anche se un giocatore importante come Hakan Calhanoglu o Henrikh Mkhitaryan è fuori forma, gli altri lo rimpiazzano alla grande. È davvero impressionante".