José Peseiro , ct portoghese della Nazionale nigeriana, parla ai microfoni di Sportitalia.com del Porto che martedì contenderà all'Inter l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Esaltando il lavoro del tecnico dei Dragoes : " Sergio Conceiçao sta facendo un lavoro meraviglioso, impressionante. Il tutto, in mezzo a molti vincoli legati al Fair Play Finanziario. Conosco Sergio personalmente, lo stimo tanto per ciò che sta facendo. Sta vincendo con giocatori che non sono dei top. E li sta portando a livelli alti per essere rivenduti bene".

Insomma, i nerazzurri non avranno vita facile?

"L'Inter è una grande squadra, ma sarà una partita tosta per Simone Inzaghi. Sergio è molto preparato. Anche se non ha la qualità a disposizione dei nerazzurri, soprattutto in panchina, sa come mandare in campo i propri giocatori: scendono in campo con grande motivazione, garra, voglia di vincere e sarà ancora di più così in casa loro. Tutto questo glielo trasmette Conceiçao".