Pescara, il nerazzurro Pompetti: “Ci stiamo riscattando. Contento del gol”

Si sta ben disimpegnando in terza serie il centrocampista centrale classe 2000

Una stagione di grande livello in terza serie per spiccare il volo. Dopo la gara contro l'Ancona Matelica, terminata in parità, il centrocampista del Pescara (di proprietà dell'Inter) Marco Pompetti ha commentato ai microfoni di Rete 8 l'andamento stagionale che il metronomo sta portando avanti con personalità: "Contento del gol, ci avevo provato due volte e alla terza, ho calciato, ed è andata bene. Ci stiamo riscattando dopo qualche prova opaca, Reggiana e Modena hanno un gran vantaggio e se lo sono meritato. Tutti i punti di differenza non rispecchiano la verità perché quando le abbiamo affrontate ce la siamo giocata a viso apertissimo", ha concluso il regista classe 2000.