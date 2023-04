"In Inter-Benfica tiferò per Inzaghi . Per il calcio italiano avere una semifinale di Champions con due nostre formazioni sarebbe molto positivo". Così, a Gazzetta.it, Emanuele Pesaresi , giocatore con un passato nelle Aguias, che alla Lazio condivise lo spogliatoio con l'attuale tecnico dell'Inter.

"La vittoria per 2-0 sul campo dei portoghesi è stata pesante per i nerazzurri, ma attenzione perché non sarà una passeggiata - ha aggiunto Pesaresi -. Loro non mollano e, anche se adesso sono reduci da tre sconfitte di fila tra campionato ed Europa, segnano molto. I nerazzurri non potranno pensare solo a difendersi".