Perù, i tifosi scaldano il Classico del Pacifico: bara di cartone con la foto di Vidal

La testimonianza dei colleghi di America TV

Si scalda la temperatura prima di Perù-Cile, l'atteso Classico del Pacifico che questa volta mette in palio tre punti nel girone di qualificazione sudamericano a Qatar 2022. Ieri notte, a Lima, i tifosi di casa hanno raggiunto l'hotel dove alloggia la Roja di Martin Lasarte con bandiere, tamburi e un elemento decisamente macabro che ha attirato l'attenzione dei curiosi: una bara di cartone con la foto di Arturo Vidal. Che, per la cronaca, è indisponibile per squalifica e non ha nemmeno partecipato alla trasferta. Lo riporta América TV.