Persyn in prestito al Bruges, Siquet: “E’ cresciuto grazie alla cultura italiana”

Il vice allenatore dell'U-18 belga commenta il ritorno di Tibo in patria

E' un Tybo Persyn più maturo quello che è tornato al Bruges dopo l'esperienza triennale nel Settore giovanile dell'Inter, dove ha collezionato 62 presenze condite da 5 gol e e 9 assist con la squadra Primavera. A dirlo Thierry Siquet, vice allenatore della Nazionale Under 18 belga: "Sicuramente è cresciuto grazie alla cultura italiana", le sue parole in esclusiva a DHnet.be. Il laterale 2002, per la cronaca, ha raggiunto il suo vecchio club in prestito con diritto di riscatto.