Persyn debutta col Bruges in Pro League: “Felice per i miei primi minuti”

Il belga è in prestito con diritto di riscatto dall'Inter

Tibo Persyn è tornato al Bruges in prestito con diritto di riscatto e proprio ieri, nella gara di Pro League contro lo Zulte Waregem, ha disputato la prima gara con la nuova maglia. "Felice per i miei primi minuti con questo bellissimo club, andiamo avanti!", ha scritto sul proprio profilo Instagram. I nerazzurri del Belgio hanno vinto 4-0 in trasferta e sono terzi a 8 punti dopo quattro giornate, a -1 dall'Ostende e dal Royale Union Saint Gilloise.