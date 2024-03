Nel corso di una lunga intervista a Relevo in cui ha ripercorso la sua carriera, Mariano Pernia, ex giocatore di Recre, Getafe, Atletico Madrid e della Nazionale spagnola, ha detto la sua anche sul confronto di stasera tra i Colchoneros e l'Inter: "L'Atletico Madrid ha a suo favore il fatto che fino agli ultimi minuti può creare qualcosa. Non è una caratteristica di oggi, è qualcosa insita nelle squadre del Cholo. Un gol, che arrivi al 1° minuto o al 96°, è sempre un gol e questo tiene concentrati tutti i giocatori. In Champions gioca molto l'aspetto mentale del calciatore".