Perisic, il gol a Cipro dedicato al figlio Leonardo: “Glielo avevo promesso”

Leonardo Perisic, figlio dell'esterno dell'Inter Ivan, ricorderà con piacere l'8 ottobre 2021 per il resto della sua vita. Il padre, infatti, ha deciso di dedicargli personalmente il gol che ha aperto le marcature nel 3-0 di Cipro: "Ho promesso al ragazzo che avrei segnato una rete: Leonardo, questo è per te. Saluti a Spalato, grazie a tutti", ha detto a Nova TV l'ex Wolfsburg mentre teneva in mano un cellulare con in linea Leonardo.