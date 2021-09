Perisic, gesto da campione: esce dal campo e regala maglia a ragazzo disabile

L'episodio al momento della sua sostituzione nel corso del match con la Slovenia: applausi unanimi per lui

Ivan Perisic è stato ieri grande protagonista della partita che la Nazionale croata ha vinto contro la Slovenia per 3-0. In campo, con le sue splendide giocate, ma questa volta soprattutto fuori dal campo. Subito dopo avere lasciato il terreno di gioco al minuto 86 ad Antonio Colak, Perisic ha guadagnato gli spalti dello stadio Poljud per un bellissimo gesto: l'attaccante dell'Inter ha infatti regalato la sua maglia dei Vatreni ad un ragazzo disabile presente alla partita. Un regalo che gli è valso l'approvazione unanime da parte dei tifosi che specie sui social si sono congratulati con lui.