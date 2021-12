Perisic a SM: “Ho ancora un contratto, darò il massimo fino all’ultimo giorno”

Le parole dell'esterno nerazzurro a Sport Mediaset prima di Real-Inter

Alla vigilia di Real Madrid-Inter, Ivan Perisic esprime le sue sensazioni ai microfoni di SportMediaset: "Dopo tanti anni che l'Inter non passava il girone ora ce l'abbiamo fatta, domani c'è una partita importante per il primo posto. Siamo arrivati qua con la testa libera perché non abbiamo niente da perdere, ma vogliamo il primo posto. Abbiamo fame e si vede nelle ultime partite".