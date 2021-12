Perisic a Sky: “Abbiamo un gioco importante. Cerchiamo il gol fino all’ultimo”

Altre dichiarazioni del croato prima dell'euro-gara del Bernabeu: "Real squadra forte, ma noi siamo pronti"

È ancora Ivan Perisic a presentarsi ai microfoni di Sky Sport per rispondere alle varie domande in vista del match di domani contro il Real. "Dopo tanti anni possiamo dire che domani sarà mentalmente una partita facile perché non abbiamo niente da perdere perché abbiamo già passato il girone e si gioca solo per il primo posto. Giochiamo al Bernabeu contro una squadra forte, ma siamo pronti, abbiamo fame e non vediamo l'ora. A livello di gruppo stiamo già da tanti anni insieme, abbiamo un gioco importante, giochiamo bene e si è vista nell'ultima partita che i ragazzi dal primo fino all’ultimo minuto cercano sempre il gol e difendono bene". Non solo calcio giocato però nell'attualità del croato, in attesa di decidere il suo futuro, del quale però "non mi piace parlarne - dice -, sono concentrato sulle partite che abbiamo a dicembre. Dobbiamo parlare, non si sa mai, vediamo tra poco".