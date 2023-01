Giorgio Perinetti, ds del Brescia, è intervenuto a 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web Radio/Tv, inquadrando la lotta scudetto: "Se vince il Napoli va in fuga. Oltretutto, se prima dell’Inter la cabala era sfavorevole agli azzurri, ora è sicuramente contraria ai piemontesi che hanno vinto otto gare di fila. La vittoria sarebbe importantissima per il Napoli, anche perché il Milan è tornato a -7 e ieri ha buttato una vittoria in maniera imperdonabile".