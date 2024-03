Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo dell'Avellino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per commentare il distacco di 15 punti accumulato dalla Juventus nei confronti dell'Inter capolista. "Bisogna pensare che quest'anno l'Inter è una macchina perfetta, ha una grande determinazione per assicurarsi questo campionato dopo i tentativi non riusciti da Simone Inzaghi nelle due stagioni precedenti - le sue parole -. C'è una squadra che domina con pieno merito e starle dietro non è facile, non ci sono riuscite neanche le altre. Seguendo la linea di Allegri, la Juve è stata l'unica a tenere il passo fino a quando ha avuto motivazioni, poi c'è stato qualche infortunio. Inoltre se utilizzi tanti giovani non c'è mai costanza di rendimento, è abbastanza normale. I bianconeri stanno comunque facendo bene, l'Inter quest'anno è inarrivabile”.