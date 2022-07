Intervistato da 'Il Diabolico e il Divino' su New Sound Level 90FM, il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha risposto ancora una volta su Paulo Dybala, notoriamente legato alle cronache di mercato dell’Inter: "Dybala ha una situazione completamente nuova dal punto di vista del mercato, se pensiamo che tanti giocatori ad oggi sono ancora 'disoccupati di lusso'. È difficile pensare a una questione di questo tipo, è un momento molto particolare. Dobbiamo ricordarci che il mercato finisce a settembre e che prima di settembre ci sono 4 giornate di campionato. Dybala si era promesso all’Inter ma in questo momento l’Inter non riesce a completare l’operazione perché ha prima da fare alcune uscite. Vedremo come andrà a finire questa vicenda che sta diventando molto lunga e tortuosa".