"Quello passato è stato un mercato caratterizzato dalle offerte arabe a giocatori importanti e non a fine carriera ma in età da competizione. Questo ha scioccato tutto l’ambiente". A parlare in questi termini del fenomeno Arabia Saudita anche sul mercato nel mondo del calcio è Giorgio Perinetti, ds dell’Avellino intervistato da TMW.

Può diventare il mercato di riferimento?

"Hanno aperto una finestra importante per la portata delle offerte economiche e per la visione di sistema che vogliono dare".

Il nostro mercato invece si è risvegliato nel finale.

"Anche le grandi affrontano il mercato come facevamo prima soltanto le provinciali. Questo non è un grande segnale. Le dinamiche attuali fanno pensare che non ci sia grande ricchezza".

A chi assegna l’oscar del mercato?

"Sono solito dire quando opero che io sono l’allievo e il professore è il campo. Abbiamo visto il Napoli conservatore, l’Inter che nel finale ha fatto delle operazioni, il Milan che ha anticipato i tempi e la Lazio che nel finale ha fatto qualcosa".