Giorgio Perinetti, navigato direttore sportivo, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro di Conte, soffermandosi anche sulla sua esperienza all'Inter: "Conte viene descritto sempre come uno scomodo, ma ha un carattere deciso sia nei confronti dei media che nei confronti della sua società. Alla Juventus arrivò con una squadra che arrivò settima in Italia. Ha vinto al Chelsea, all’Inter e non è vero che chiese giocatori stratosferici. Conte vuole partecipare alla costruzione della squadra, ma non è uno che impone le sue idee".