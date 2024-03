Sono due i diffidati in casa Inter che rischiano di saltare il match con l'Empoli del prossimo 1° aprile, prima partita dopo la sosta per le nazionali. E non sono due giocatori qualunque: si tratta del capitano Lautaro e di Mkhitaryan.

Intanto, in casa Empoli, Nicola sa già che dovrà rinunciare a una pedina proprio per squalifica: nel finale con il Bologna, Maleh è stato ammonito ed era in diffida. Dunque per l'ex Fiorentina niente Meazza.