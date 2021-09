Perché De Vrij e non De Ligt? La risposta di Van Gaal raggela il cronista

Non è passata inosservata la decisione del c.t. olandese di preferire De Vrij a De Ligt anche contro la Turchia

De Vrij con Van Dijk alla prima; De Vrij con De Ligt alla seconda; De Vrij con Van Dijk alla terza. Tutti si aspettavano una gestione identica delle forze da parte di Van Gaal per quanto riguarda i suoi tre centrali, invece il c.t. degli Oranje ha scelto lo juventino solo in un'occasione, contro Montenegro. Al contrario, l'interista è quello che è sempre sceso in campo da titolare. Un'inversione di rotta evidente rispetto al recente passato. Una decisione che non è passata inosservata, soprattutto in patria. Puntuale la domanda in conferenza stampa per Van Gaal. E la risposta non si è fatta attendere: "Come mai prima De Ligt era sempre titolare? Beh, l'allenatore non ero io", ha sentenziato l'ex allenatore di Ajax, Barcellona, Bayern e United.