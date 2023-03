Non sarà della partita per via del problema alla schiena, ma Milan Skriniar non ha voluto rinunciare a far sentire il suo sostegno ai propri compagni della Slovacchia prima del match contro la Bosnia-Erzegovina. Il difensore dell'Inter ha infatti raggiunto il gruppo nello spogliatoio dello stadio di Bratislava per incoraggiare la squadra di Francesco Calzona.