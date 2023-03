La sconfitta per 1-0 contro lo Sporting Lisbona al José Alvalade nel 2006 è stata la seconda consecutiva in Portogallo per l'Inter, che non ha una tradizione felice con le trasferte in terra lusitana: i nerazzurri infatti sono tornati vittoriosi sono una volta in nove occasioni, quando batterono il Boavista per 2-0 nel terzo turno di Coppa UEFA nel dicembre 1996. Per il resto, il bilancio parla di quattro pareggi e quattro sconfitte.