Lei ha allenato Oristanio da giovanissimo, ma si aspettava questo suo rendimento in Serie A? A rispondere è Antonio Peluso, mister che ha allenato da giovanissimo Gaetano Oristanio, attaccante di proprietà nerazzurra oggi in forza al Cagliari in prestito. "Sì, perché Gaetano sin da piccolo era un ragazzo che aveva sia enorme qualità che prospettiva. Sin da subito è stato richiesto dai grandi club d’Italia: dall’Inter, passando per la Roma, alla Fiorentina e alla Juve" dice a TV Play.

Ci può indicare il ruolo dove Oristanio può esprimere al meglio le sue qualità?

"Lui è un 10, può giocare sulla trequarti oppure attaccante esterno sia in un 4-3-3 che in un 3-4-3. Lui, vista la sua esplosività, può partire partire da destra per poi accentrarsi: ha sia qualità di rifinitura che tiro".

Vede a breve una convocazione di Oristanio nella Nazionale maggiore guidata da Luciano Spalletti?

"Sicuramente, è uno dei giocatori in quella fascia d’età che ha più talento. Io gli auguro di arrivare in Nazionale. Ci può arrivare, almeno per me, perché ha qualità e testa. È un ragazzo molto equilibrato che sa quello che vuole, è stato sin da piccolo così".

Si sta parlando in queste ore di uno scambio tra Oristanio e Nandez, che ne pensa a tal riguardo?

"Gaetano a titolo definitivo al Cagliari? Sono operazioni che decidono i due club. Penso che comunque stare un anno al Cagliari a giocare con continuità sia un’ottima scelta".