Federico Peluso, ex giocatore di Sassuolo e Juventus , è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio , durante la trasmissione "A Tutto Mercato", per parlare dei giocatori neroverdi inseguiti dalle big sul mercato.

"Scamacca fortunatamente è un ragazzo che ho visto crescere e ci siamo tutti resi subito conto che fosse molto forte. Ha fatto il suo percorso e quest’anno è stato pronto per la Serie A. Potenzialmente può essere un campione. Io gli auguri di crescere ancora e di diventare ancora più forte, magari mettendogli anche meno pressioni rispetto a come siamo abituati in Italia - sono le sue parole -. Sotto certi aspetti è unico, ho visto pochi calciatori del suo livello durante la mia carriera. Deve ancora crescere perché non è ancora un campione fatto e finito".

"Raspadori è un calciatore che da meno punti di riferimento. Predilige giocare magari con una punta a ridosso. Calcia con entrambi i piedi ed ha una grande tecnica - aggiunge -. Per quanto riguarda la Nazionale e il gioco della squadra secondo me fa bene a cambiare spesso gli interpreti. Penso che sia con uno che con l’altro la squadra può essere forte. Frattesi ha uno strappo incredibile e delle invidiabili doti di inserimento. Ad essere sincero mi ricorda in certi aspetti il primo Vidal. Mi auguro che il Sassuolo non li perda tutti e per i ragazzi che facciano la carriera che desiderano".