Pellissier: “Una volta Mou mi ringraziò per la tripletta segnata alla Juve”

La bandiera del Chievo torna su un aneddoto risalente ai tempi in cui Mou all'Inter

Ospite negli studi di Sky Sport, la bandiera del Chievo Verona Sergio Pellissier è tornato su un aneddoto risalente al periodo in cui José Mourinho sedeva sulla panca dell'Inter. "Una volta Mourinho mi ha ringraziato per la tripletta segnata alla Juventus. Sembra una persona burbera però ha un rispetto straordinario. Dopo aver giocato contro la Juve, il Chievo affrontava l’Inter e uscendo a guardare il campo, nel sottopasso, Mourinho, che si trovava lì, mi fermò e mi disse: 'Complimenti, bravissimo, oggi non ripeterti con noi, però grazie per aver fatto tripletta alla Juventus'. Lo ricordo sempre con piacere".