Pecini: “Skriniar l’acquisto più difficile. Andavo a Praga 20 volte al mese”

L'attuale dirigente dello Spezia: "All'inizio aveva un rapporto difficile con l'allenatore, poi si è tolto le sue soddisfazioni"

Riccardo Pecini, attuale Chief Football Operations Officer dello Spezia, parlando ai microfoni di Goal.com ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunga esperienza nel mondo del calcio, dove si è distinto per la capacità di scovare talenti in giro per l'Europa. Fra i quali anche Milan Skriniar, che portò in Italia all'epoca della Sampdoria. Un acquisto che Pecini definisce come quello più difficile: "Forse Skriniar è stato l'acquisto più soddisfacente alla Sampdoria perché, all'inizio, quando è arrivato, aveva un rapporto difficile con l'allenatore. Ma poi si è presto le sue soddisfazioni molto presto. Lo metterei al primo posto per com'era da ragazzino e per il fatto che so che ha dovuto lottare per guadagnarsi il posto, anzi secondo me deve essere un esempio per tutti. Il trasferimento è stato difficile. Andavo a Praga circa 20 volte al mese! Non ce la facevo più!".