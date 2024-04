"Questa squadra ci sta facendo vedere talmente cose belle che è impossibile pensare ad altro che non sia lo scudetto. Ha avuto un approccio giusto, di una squadra che voleva indirizzare la partita e che poi ha gestito rischiando poco". Così Giampaolo Pazzini, dagli studi di Dazn, commenta la vittoria dell'Inter sull'Empoli.

Da ex attaccante, il "Pazzo" entra nello specifico di quanto fatto da Lautaro Martinez. "Che faccia sempre un grande lavoro è sotto gli occhi di tutti, magari stavolta non è stato brillantissimo. Se fai dei viaggi così lunghi ne risenti. In questa partita non ha attaccato il primo palo, ha mandato spesso Thuram. Può essere un sintomo di poca brillantezza, a me succedeva lo stesso. E' solo qualche partita che Lautaro si stacca di più, non so se è una cosa decisa perché per venti partite ha fatto lui la prima punta, o se è soltanto una scelta dovuta alla brillantezza, dopo la sosta per le nazionali e aver giocato tantissimo".