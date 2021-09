Pazzini: “Correa può andare in doppia cifra. Che attacco con Lautaro”

L'ex attaccante nerazzurro elogia il Tucu: "Lui e Lautaro hanno caratteristiche che si completano"

Lautaro e Correa non hanno trascinato solo l'Inter una settimana fa nella vittoria sul campo dell' Hellas Verona: la nuova coppia d'attacco nerazzurra infatti si è ripetuta anche in Nazionale, segnando due reti (una a testa) nell'1-3 dell' Argentina rifilato al Venezuela questa notte.

Giampaolo Pazzini, ex attaccante dell'Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato del feeling tra i due argentini: "Correa ha trovato quello che gli mancava e cioè il gol. Può andare in doppia cifra. Lui e Lautaro hanno caratteristiche che si completano: Inzaghi vede Correa come trequartista e Lautaro come seconda punta: insieme possono giocare. L'attacco resta forte, anche senza Lukaku che è un accentratore e quindi fa giocare la squadra in un modo preciso, che non cambiava mai. L’Inter ha più varianti: l’attaccante che gioca con la palla addosso, o che sceglie la profondità o lo scambio nel breve".