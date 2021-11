Pazzini: “Contro il Venezia vittoria che vale doppio, Inter paziente e matura”

"Era una partita importante per mettere pressione a Milan e Napoli", ha aggiunto il Pazzo

Intervenuto negli studi di DAZN, l'ex attaccante - tra le altre dell'Inter - Giampaolo Pazzini ha commentato la prestazione offerta ieri dai nerazzurri sul campo del Venezia: "La squadra mi è piaciuta per pazienza e maturità - ha esordito -. Era una partita importante per mettere pressione a Milan e Napoli. Ovviamente giocare prima è un vantaggio proprio per questo motivo, perché se vinci metti pressione ai tuoi avversari. Per questo per me quella contro il Venezia è una vittoria che per l'Inter vale doppio".