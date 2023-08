Benjamin Pavard è l'obiettivo dichiarato dell'Inter. "Annunci in giornata? Oggi impossibile - ha detto Beppe Marotta a Radio Tv Serie A -. Ma siamo messi bene, è un obbligo essere ambiziosi e puntiamo in alto, non tutto si riesce a realizzare ma non vogliamo illudere i tifosi come spesso siamo tacciati di fare. L'obiettivo è prendere gente competitiva, quello che ci manca, che porti esperienza, autorevolezza e forza. E' una delle leggi del calcio, devi fare un mix tra giovani e meno giovani. Solo giovani non si vince nulla nè può essere una squadra di soli 'vecchi'.