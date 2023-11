Pavard cuore d'oro: continua la collaborazione del difensore nerazzurro con l'Associazione Aïda, un'associazione francese che accompagna quotidianamente circa giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni affetti da cancro durante i periodi di ricovero in ospedale ma anche dopo le cure per aiutarli a riprendere una regolare quotidianità. Come ogni anno nel periodo natalizio, anche quest'anno l'associazione lancia l'operazione 'Natale in ospedale', operazione alla quale partecipa anche Pavard.

"Dal 2018 sono orgoglioso di sponsorizzare l'associazione Association Aida e di vedere i volontari accompagnare bambini e ragazzi che affrontano malattie con le squadre di cura. Come ogni Natale, l'associazione lancia l'operazione "Natale in ospedale": l'obiettivo è raccogliere 10.000 regali per accontentare i giovani che passeranno le vacanze isolati in ospedale. È semplicissimo e sul sito Association Aida troverete tutte le informazioni" scrive il francese su Instagram dove lancia l'appello.