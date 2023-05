Società indebitate, club in difficoltà economiche e proprietà straniere non identificabili: questo è parte del panorama offerto dal calcio italiano proposta al tecnico della Salernitana Paulo Sousa nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro la Roma. Ma l'allenatore granata respinge tanta negatività: "Non voglio fare un'analisi così negativa. Il calcio italiano, anzi, sta arrivando in alto a livello europeo e lo testimoniano Roma, Inter e Fiorentina in finale. Con tutte le problematiche che possiamo avere, ma il dato di fatto è questo. Questo sport mi ha dato un equilibrio economico ed emozionale, quando vedo un presidente come il nostro che sborsa i soldi di tasca sua devo avere rispetto e dare il massimo.

Sempre. Il discorso è generale. Bisogna lavorare sulle strutture, sugli stadi, sui campi di allenamento. Solo così si ottengono i risultati, e rinnovo i complimenti alle tre qualificate in finale".