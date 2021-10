GdS – Patrimonio Inter, rivalutati marchio e libreria storica: futuro più roseo

Il club nerazzurro ha registrato un incremento delle immobilizzazioni immateriali per 212 milioni

Questo ha permesso "un incremento delle immobilizzazioni immateriali per 212 milioni (163 per il marchio e 49 per la libreria storica)", si legge sempre nell'analisi della Rosea, e questo ha permesso al patrimonio netto di restare col segno più rispettando così "i parametri di capitalizzazione previsti dal codice civile, visto che questo importo è stato iscritto nel patrimonio netto per 204 milioni, cioè al netto delle imposte di 8 milioni".