Pato Yáñez: “Sanchez non lascerà l’Inter. Anche per una questione di ego”

L'ex calciatore cileno: "Gente del suo livello non vuole perdere il suo status, il che significa che vuole giocare in una big"

Patricio Yáñez, ex giocatore cileno, ha una convinzione in merito ad Alexis Sanchez. A suo dire, il Tocopillano non lascerà l'Inter, anche per una questione di orgoglio. Queste le sue parole a Radio Agricultura: "Quel livello di giocatori ha in mente di non perdere il loro status, e questo significa giocare nelle grandi squadre. Si tratta di ego, perché non è più nemmeno una questione economica. Non mi stupisce il fatto che sia ancora all'Inter. È più una questione di ego che economica, non lo vedo fare come Gary Medel che è andato in una squadra inferiore del campionato italiano. Potrebbe andare in Spagna, in squadre come Betis o Siviglia; ma mentalmente si preoccupa troppo di dove gioca e di cosa vince".