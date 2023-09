Sei anni al Milan e tanti derby disputati per Alexandre Pato che si è concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha parlato del suo Milan: “Lo guardo tutte le volte che posso, sarà sempre nel mio cuore. E sto attento a tutte le novità”. Interrogato sulla società, l’ex rossonero dichiara: "Sono contento perché hanno messo nel club la benzina di cui c’era bisogno, e sono sicuro che con loro il Milan avrà solo da crescere”. Infine, immancabile la domanda sul derby: "Io credo fortemente in quella che è stata la mia squadra, e che sento ancora mia: c’è una grande squadra, un grande allenatore. Vincere questo derby sarebbe l’auspicio migliore per vincere campionato e seconda stella, che sono gli obiettivi del Milan".

Daniele Luongo