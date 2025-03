Si è aggiunta anche la Juve, almeno a livello di matematica, al gruppone che dopo 27 giornate può dirsi in corsa per lo scudetto. "Il fatto di essere a -6 dalla vetta avrà il suo effetto sulla psicologia della squadra. Il primo posto è vicino, conseguentemente queste situazioni ribaltano lo stato delle cose. Non si può non dire che la Juve sia legittimo che ci provi”, il pensiero espresso a Tuttomercatoweb.com dall'avvocato Claudio Pasqualin. Che, comunque, parlando realisticamente, restringe il campo a due concorrenti per il tricolore: "Vedo ancora Inter e Napoli un pizzico avanti, tra le due forse allo stato attuale gli azzurri si fanno preferire. Siamo veramente sul filo. L’elemento in più è Conte”.