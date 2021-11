Pasinato: “L’Inter mi diverte più dello scorso anno. Ieri vittoria meritata”

Il commento dell'ex interista dopo il successo dei nerazzurri di ieri contro il Napoli

Grande vittoria quella di ieri ottenuta dall'Inter di Simone Inzaghi che ha battuto per 3-2 il Napoli di Luciano Spalletti, ora distante soli quattro punti. L'ex nerazzurro Giancarlo Pasinato, intervistato da TMW, si è detto sempre più fiducioso nei confronti dei Campioni d'Italia. "Se avesse perso sarebbe andata a dieci punti e il discorso scudetto sarebbe diventato quanto mai complicato. Adesso è di nuovo lì e bisogna considerare che tra le big l'Inter da qui alla fine del girone d'andata deve affrontare solo la Roma. Ci saranno invece Napoli-Atalanta e Milan-Napoli. Dunque detto che partite facili non esistono, se comunque l'Inter fa il suo, passando anche il turno in Champions, prende ancor più fiducia".