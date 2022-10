Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo e Diego Maradona junior: sono questi i nuovi calciatori che parteciperanno alla 'Partita per la Pace', che andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 14 novembre. L'iniziativa è promossa da Papa Francesco e organizzata come evento interreligioso benefico dal Movimento Pontificio per l'Educazione Scholas Occurrentes.